إشكال بين أهالي الجميجمة و”اليونيفيل”… ووقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2025 - 22:58

إشكال بين أهالي الجميجمة و”اليونيفيل”… ووقوع إصابات

منذ 29 mins 16 May، 2025
جميجمة
لبنان

دخلت دورية مشتركة من الوحدتين الفلندية والفرنسية في قوات اليونيفل الى احد احياء بلدة الجميجمة من دون مرافقة الجيش فاعترضها عدد من اهالي البلدة  بالاحتجاج على ذلك والقاء الحجارة فعمد عناصر الدورية الى استخدام غاز مسيل للدموع ضج الاهالي المعترضين واطلاق النار في الهواء. وبعد وقت قليل حضرت قوة من الجيش اللبناني الى البلدة وعملت على تأمين انسحاب عناصر دورية اليونيفل وسحب آلياتهم الى خارج البلدة.

وأعلن أهالي بلدة الجميجمة، في بيانٍ، أنّه “بعد تمادي قوات اليونيفيل بالدخول إلى حرم وعر الجميجمة للمرة الثانية من دون مؤازرة الجيش اللبناني، ودخولها إلى أملاك خاصة، سارع الأهالي إلى تفقد الأملاك وطلبوا من قوات اليونيفيل التراجع وعدم التمادي داخل الأراضي، لكن القوات بدأت بالتشاجر مع الأهالي وإلقاء القنابل المسيلة للدموع على عيونهم، وإطلاق الرصاص”.

وأفاد البيان بوقوع أكثر من إصابة جراء رمي القنابل المسيلة للدموع.

وفي الخروقات الصهيونية، استهدف العدو عددا من الغرف الجاهزة في عدد من البلدات الجنوبية من ضمنها بلدة عيتا الشعب.

 

 

المصدر: مواقع

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