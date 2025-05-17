ألبانيا | زيلينسكي يلتقي رؤساء الاتحاد الأوروبي في تيرانا لتعزيز الدعم لأوكرانيا

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لقاءً ثلاثيًا مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك على هامش قمة الجماعة السياسية الأوروبية المنعقدة في العاصمة الألبانية تيرانا.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين أوكرانيا وروسيا، واستمرار المساعي الأوروبية لتقديم الدعم السياسي والعسكري لكييف، إلى جانب تعزيز وحدة الموقف الأوروبي بشأن الصراع.

وتُعد قمة الجماعة السياسية الأوروبية منصة حوارية تجمع قادة القارة الأوروبية، من داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، لمناقشة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه القارة.

وتتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمال هذه القمة، في ظل دعوات متزايدة لزيادة الدعم لكييف، وفرض مزيد من الضغوط على روسيا.

وسبق أن حذّر زيلينسكي من تباطؤ الدعم الأوروبي والدولي، مؤكدًا أن “صمود أوكرانيا يعتمد على استمرار الالتزام الأوروبي في وجه العدوان الروسي”.

المصدر: وكالات