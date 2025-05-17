العراق | سلام يلتقي عباس: لوقف الحرب في غزة

التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، مساء الجمعة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحضور الوزيرين يوسف رجي وعامر البساط.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان الأوضاع الراهنة في فلسطين، ولا سيّما في قطاع غزة، في ظل التصعيد العسكري المستمر.

وأكد الرئيس سلام “ضرورة الوقف الفوري للحرب، وحماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه في أرضه ووطنه”، مشددًا على “أهمية التمسك بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والدائم”.

كما جدد سلام “دعمه للمبادرة العربية للسلام، باعتبارها مرجعية أساسية لأي تسوية عادلة وشاملة، تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

المصدر: وكالات