الرئيس بري دعا الى جلسة للجان النيابية المشتركة

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجمعة لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إلى جلسة مشتركة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 20 أيار 2025.
وذلك لدراسة جدول الأعمال الاتي :
– إقتراح القانون الرامي إلى إستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني .
– إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني.
– إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية.
– إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب .
– إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ .
– إقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي .
– إقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام