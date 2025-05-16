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May 16 2025 - 13:44

الرئيس بري دعا الى جلسة للجان النيابية المشتركة

منذ 1 ساعة 16 May، 2025
الرئيس بري
لبنان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجمعة لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إلى جلسة مشتركة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 20 أيار 2025.

وذلك لدراسة جدول الأعمال الاتي :
– إقتراح القانون الرامي إلى إستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني .
– إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني.
– إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية.
– إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب .
– إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ .
– إقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي .
– إقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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