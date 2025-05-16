الرئيس بري دعا الى جلسة للجان النيابية المشتركة

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجمعة لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إلى جلسة مشتركة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 20 أيار 2025.

وذلك لدراسة جدول الأعمال الاتي :

– إقتراح القانون الرامي إلى إستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني .

– إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني.

– إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية.

– إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب .

– إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ .

– إقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي .

– إقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام