الرئيس بري: العدو يسعى إلى فرض واقع جديد على لبنان

نقل زوار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عنه أنّ العدو الاسرائيلي من خلال اعتداءاته المتواصلة “يسعى إلى فرض واقع جديد على لبنان”.

وأشار الرئيس بري إلى أن كيان العدو “يُظهر من خلال الواقع الذي يحاول فرضه أنّ يده هي العليا، وأنّ في مقدورهه، من خلال تكثيف اعتداءاته، أن يجرّ لبنان إلى التطبيع معه”، موضحاً أن هذا لن يحصل على الإطلاق”، أي التطبيع مع العدو.

وفي السياق، أكد الرئيس بري أن “التطبيع مع “إسرائيل” خيانة”، ورداً على سؤال عن سبب عدم الردّ على الاعتداءات الإسرائيلية، أكّد الرئيس أن “لبنان ملتزم باتفاق وقف اطلاق النار، ولن ينجرّ إلى ما تريده “إسرائيل””، قائلاً “سلاحنا في هذه المرحلة هو الصبر، وبهذا الصبر نقاتلهم”.

المصدر: موقع المنار