وزير الصحة اللبناني لموقع المنار: ندين الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة

أدان وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية، الدكتور ركان ناصر الدين، الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة على السيادة اللبنانية، معتبرًا أن “الانتهاكات المتكررة التي تطال الأراضي اللبنانية، والبنية التحتية، والمناطق السكنية، تشكل خرقًا صارخًا لكل المواثيق الدولية وتهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين”.

وفي تصريح لموقع المنار، طالب ناصر الدين الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمّل مسؤولياتها والقيام بدورها في كبح جماح العدوان الإسرائيلي، مشددًا على أن “الوضع لم يعد يحتمل مزيدًا من التجاهل أو الصمت الدولي، لا سيما في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات”.

ودعا وزير الصحة المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل والفعّال لوقف سياسة العدوان والخرق المنهجي الذي تمارسه إسرائيل ضد لبنان”، مطالبًا بـ”كفّ يد الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، ووقف مسلسل الاستفزازات المتعمد الذي يهدد الاستقرار الإقليمي”.

المصدر: موقع المنار