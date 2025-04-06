الخروقات الصهيونية مستمرة جنوبًا..استهداف جرافة بين الشعيتية وزبقين وتجريف جنوب شبعا

افاد مراسلنا في الجنوب ان”الطيران المسير المعادي استهدف جرافة بين بلدتي الشعيتية وزبقين، كما اأطلق العدو عددا من القذائف الضوئية في الاجواء المقابلة لبلدة حولا، كما القت محلقة معادية قنبلة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين”.

واشار مراسلنا الى ان”جرافة تابعة للإحتلال الاسرائيلي محمية بدبابة ميركافا تقدمت الى بركة النقار جنوب بلدة شبعا وتقوم بعملية تجريف ورفع سواتر في المنطقة”.

ومن جانبها، أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان أنه “تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وضمن متابعة المهام المنوطة بها، تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة في المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع الجيش اللبناني، من انتشال أشلاء شهيد في بلدة كفرحمام، وذلك بتاريخ اليوم السبت ٥ نيسان ٢٠٢٥.

وقد جرى نقل الأشلاء المنتشلة إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستُجرى الفحوصات المخبرية اللازمة، بما في ذلك تحليل الحمض النووي (DNA)، لتحديد هوية الشهيد وفقاً للإجراءات المعتمدة” .

وجددت المديرية العامة للدفاع المدني “تأكيد التزامها الثابت بواجبها الإنساني والوطني، إذ يواصل عناصرها تنفيذ عمليات البحث والمسح الميداني في البلدات المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي السابق، رغم التحديات الراهنة، وذلك حرصاً على العثور على جميع المفقودين واستكمال المهام الموكلة إليهم بكل تفانٍ وإخلاص” .

المصدر: موقع المنار +مواقع