العدو يواصل خروقاته وتوغلاته جنوب لبنان

في سياق الانتهاكات الصهيونية، توغلت قوة من جيش الاحتلال، معززة بدبابة ميركافا، نحو الأطراف الغربية لبلدة عيتا الشعب التابعة لبلدة راميا جنوب لبنان، ورفعت ساتراً ترابياً قطعت به الطريق المؤدي إلى تلة الحدب، التي تصل إلى مركز الجيش اللبناني في التلة، حيث كان من المقرر أن يعاود التمركز فيه. كما توغلت الدبابة الصهيونية باتجاه أطراف بلدة يارون، فيما يواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر عمليات التفجير في القرى الحدودية والاعتداء على المواطنين العائدين إلى بلداتهم الجنوبية.

وتتواصل الخروقات من خلال الاعتداءات المستمرة على قرى الحافة الأمامية، سواء عبر التفجيرات أو عمليات التجريف التي لا تزال جارية في بلدة يارون وأطراف بلدة مارون الراس، بالإضافة إلى التفجيرات التي وقعت خلال ساعات الليل في أطراف بلدة عيترون، حيث انسحبت قوات الاحتلال ثم عادت إلى أطرافها الجنوبية، وقامت بتفخيخ بعض المنازل، كما حدث أيضاً في بلدة يارون ليلاً. كما تستمر عمليات التجريف والتفجير في بلدة كفركلا، بالتزامن مع استمرار التحركات المعادية.

كما أفيد أن العدو الصهيوني قام بحرق للمنازل في مركبا واطراف طلوسة.

المصدر: موقع المنار