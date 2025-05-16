عدوان صهيوني على موانئ يمنية في الحديدة.. ومئات الآلاف في صنعاء يشاركون بمسيرات داعمة لفلسطين

شن طيران الاحتلال الصهيوني غارات على ميناء الحديدة والرصيف في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن “سلاح الجو يشن هجمات على موانئ الحديدة والرصيف وراس عيسى في اليمن”.

في المقابل، خرج مئات آلاف اليمنيين اليوم الجمعة، في مسيرة حاشدة تحت عنوان “مع غزة . . لمواجهة حرب الإبادة والتجويع” في ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، ورايات الحرية المناهضة للسياسية الأمريكية في المنطقة، واللافتات المعبرة عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، والمنددة بالعدوان والمجازر الإسرائيلية بحق أبناء غزة.

وجدد المحتشدون تأكيدهم على ثبات الموقف المساند للشعب الفلسطيني مهما كانت التحديات حتى يتحقق النصر ويرفع الحصار عن غزة، وتحرير المقدسات من دنس المحتل.

واستنكروا خنوع الأنظمة العربية لواشنطن على حساب قضايا أمتهم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، منددين بزيارة ترامب الى عواصم عربية في وقت يتعرض أبناء غزة لإبادة بمشاركة أمريكية.

وبارك المتظاهرون العمليات اليمنية الصاروخية التي تزامنت مع زيارة ترامب للمنطقة، والتي مرت من خلالها الصواريخ اليمنية لضرب كيان العدو من فوق ترامب خلال اجتماعه بقادة أنظمة عربية.

وشدّد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، أمس الخميس، أنّ موقف اليمن في إسناد غزة لم ينقص ولم يتراجع أبداً وهو ثابت على الدوام.

وذكّر بالسعي للعمل على فرض حظر جوي على الاحتلال، والاستمرار في حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي.

المصدر: مواقع