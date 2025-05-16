العدو الإسرائيلي نفذ حملة دهم واعتقال بالضفة المحتلة

نفذت قوات العدو الإسرائيلي الجمعة حملة دهم واعتقال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اعتقلت عبد الرحمن عباهرة من بلدة اليامنون وعدي نبيل عابد من كفرذان بمحافظة جنين، إلى جانب اعتقال محمد أبو خديجة ووليد دماطي من حي كفر سابا بمحافظة قلقيلية”.

وتابعت المصادر “طالت اعتقالات قوات الاحتلال محمد ضرار شحرور من بلدة بلعا بطولكرم وتيسير محمد فريد سمارة من بروقين بسلفيت وأمين الظاهر من حي المخفية بنابلس وإبراهيم ناصيف من كفر عقب بالقدس”.

وجاءت هذه الاعتقالات على وقع تواصل عدوان العدو واعتداءات مستوطنيه الصهاينة في بلدات وقرى محافظة سلفيت، ضمن تصعيد خطير يستهدف المنطقة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام