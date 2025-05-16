الشيخ ماهر حمود: ترامب باعنا من كيسنا بعض الاوهام

قال رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود في موقفه السياسي الاسبوعي: “استطاع الصهيوني أن يخترق الجسم الفلسطيني في لبنان، وأن يخرج المقاومة الفلسطينية لنمر بأصعب اللحظات. استطاع الصهيوني أن يصل إلى قيادة المقاومة وأن يقتل قادتها ويفجعنا بالسيد حسن نصرالله الذي لن يوجد مثله، والله اعلم، لأجيال”.

اضاف: “نستذكر لحظات الذل والهوان والهزيمة هذه لنقارنها بزيارة ترامب الى الخليج، وكيف استطاع ان يستولي على اموالنا وقرارنا، وان يرسم مستقبل الامة كما يرغب هو وفق السياسة المعلنة: أمن اسرائيل واستقرارها فوق اي اعتبار آخر، ومصلحة اميركا فوق اي مصلحة، والتطبيع والاستسلام والدين الابراهيمي شرط لأي هبة، او عمل أو موافقة على اي مشروع”.

وتابع: “لقد باعنا من كيسنا بعض الاوهام، فرفع العقوبات من سوريا، اساسا لماذا فرضت العقوبات وهل كانت ضد النظام ام ضد الشعب السوري؟ أجرى مفاوضات يبدو انها ناجحة مع الايراني، رغم معارضة نتنياهو. ضغط على زيلنسكي لوقف الحرب على غير رغبة نتنياهو. اجرى مفاوضات مع حماس واطلق سراح اسير لديها، على عكس رغبة نتنياهو. نعم كل ذلك صحيح، ولكنه أقل بكثير مما أعطى ويعطي الصهاينة، هو اختلف مع نتنياهو بالتفاصيل، ولم يختلف مع اسرائيل على مصالحها الاستراتيجية، ولنا أن نسأل، أين المساعدات لغزة التي وعد بها اثر اطلاق سراح عيدان الكسندر؟ وفوق كل ذلك، نصفق له ونفرح وكأننا حققنا شيئا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام