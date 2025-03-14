الشيخ ماهر حمود : للاسف يلوح في الافق مشروع بن غوريون الواعد بتقسيم سوريا والعراق كشرط اساسي للامن الصهيوني

وصف رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة “الشيخ ماهر حمود ، في موقفه الاسبوعي ،المشهد السياسي ،ب”المؤلم”، وقال :” نتوجسّ منه شرا، ويشعر احدنا ان جميع القوى، الا القليل القليل، جميعهم كأنهم احجار شطرنج يحركهم الصهيوني او الاميركي كيف يشاء، وتحركهم المؤامرة باتجاه التقسيم او الفدرلة او اي مشروع يخدم العدو الصهيوني”.

ورأى ان “ما جرى في الساحل السوري مؤلم جداً، ومريب، ولم يأخذ حقه من الاستنكار والشجب، ردة الفعل الرسمية في سوريا كانت باهتة، تشكيل لجنة تحقيق؟ هل يحتاج الامر الى تحقيق والصور واضحة، والمرتكبون يتباهون بالصور والاشرطة وينشرونها؟ وهنا السؤال: ان كان الهدف اقامة دولة مدنية، فليس هكذا تُبنى الدول، وان كان الهدف انشاء دولة اسلامية، فالاسلام يأمرنا بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ويأمرنا باقامة الحجة وتعليم الناس وليس بقتلهم، وان كان عجزاً من الحكم الجديد، فهذه ايضا ضربة للمشروع الجديد تفقده مبرر وجوده، اصبحنا نستشهد بكلام المرصد السوري لحقوق الانسان، بعد ان كان يظهر قبل الآن انه منحاز يشوه الحقائق، يقول انه من يمكن ان يطلق عليه صفة متمرد لا يتعدون مائة ، واما المدنيون ففاق عددهم الالف، ولا يمكن اجراء احصاء دقيق لهم”.

أضاف الشيخ حمود :”كما اننا ندين الاصوات التي تبرر هذه المجازر وتزعم ان هذه المجازر انما هي “نتيجة طبيعية” لما زرعه النظام السابق، وهذه ذريعة مرفوضة، وقد يكون الانكى ان نسمع اصوات شماتة وتشف تزيد المشهد سوءا”.

وتابع :”وفي الجنوب يتقرب بعض الموحدين الدروز من العدو الصهيوني الذي يجاهر انه معنيّ بحمياتهم، ويرفع علم الطائفة عوضاً عن علم البلد … الخ، مشهد لا ينبيء بخير، اما مشيخة العقل في لبنان كانت اوعى، وكذلك السياسيون الدروز، لا ينصحون التقارب ويحذرون من الغدر الصهيوني والاميركي”.

وسأل :وماذا عن قسد والتنف… للاسف يلوح في الافق مشروع بن غوريون الذي وعد بتقسيم سوريا والعراق كشرط اساسي للامن الصهيوني”.

وختم حمود :” في لبنان اصوات نشاز تطالب بأكثر مما يطالب به الصهاينة، جدول زمني لتسليم السلاح، الذي سيدمر ولا يسمح للجيش بتخزينه او لاستعماله، وتحميل المقاومة مسؤولية الخروقات الاسرائيلية المتكررة، قدرنا النصر وانقلاب المشهد ايجابيا بالتأكيد، في وقت قريب ان شاء الله، ولكن المشهد اليوم مأسوي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام