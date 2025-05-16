أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بوقف فوري للحصار الصهيوني على غزة

تقدم 29 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس بمشروع قرار يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة فورا.

ودعا المشرعون “الإدارة الأميركية إلى استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية لإنهاء الحصار المفروض على القطاع”، ووصفوا المجاعة في غزة بأنها “كارثة إنسانية”، وعبروا عن “قلقهم البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة هناك”.

وقال السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش إن “نصف مليون فلسطيني في غزة يواجهون المجاعة وإن الأطفال والرضع يموتون جوعا في القطاع”، وأضاف ان “المجاعة في غزة مأساة كانت متوقعة وكان يمكن تفاديها بالكامل”.

وأشار ويلش الى انه “منذ أكثر من شهرين القوات الإسرائيلية منعت دخول آلاف الأطنان من المواد الغذائية وأجهزة غسيل الكلى وحليب الأطفال والمأوى وغيرها من دخول غزة، ونتيجة هذا الحصار كانت فوق طاقة تحمل العائلات هناك”.

ويواصل العدو الإسرائيلي بدعم أميركي حرب إبادة جماعية واسعة ضد سكان قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام