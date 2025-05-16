الخط الساخن| بين الطازج والمبرد.. كيف يُغش المستهلك في قطاع الدجاج والبيض؟

ديما جمعة

في حلقة الخط الساخن بعنوان “بين الطازج والمبرد.. كيف يُغش المستهلك في قطاع الدجاج والبيض؟” تحدث وليم بطرس رئيس النقابة اللبنانية للدواجن الى اهمية قطاع الدواجن في انعاش الاقتصاد اللبناني واشار الى تعافي المربين جراء الخسائر خلال فترة الاعتداءات الاسرائيلية.

واكد بطرس خلال الحلقة ان الاسعار الى انخفاض في الاسواق وهي بورصة تختلف بين يوم واخر دون تمكن المنتجين من معرفة ظروف وتقلبات السوق. وقال ان سعر الفروج منذ اسبوعين كان اقل ب٢٠% من سعر التكلفة

وتحدث وليام عن نوعية البيض واختلاف الوانه وهل فعلا هناك بيض مزارع واخر بلدي؟

وخلال الحلقة اشارت المهندسة عبير سيروان رئيسة دائرة تربية الدواجن في وزارة الزراعة الى الفحص المستمر الذي تقوم به الوزارة في اوقات مختلفة حيث يتم الكشف على المزارع وشددت انه لا يوجد تغذية للدجاج بالهرمونات

وعن الوقاية من السلمونييلا اكدت سيروان على اصدار الوزارة خطة للقضاء على السمونيللا واهمية الرقابة في مختلف مراحل انتاج لحوم الدجاج وتدريب المربين والمزارعين وتوعية المعنيين في القطاع

وخلال الحلقة كانت جولة لكاميرا الخط الساخن لنقل اراء المعنيين والعاملين في قطاع الدجاج والبيض وتقييم المستهلكين للاسعار والنوعية. وخلال التحقيق كانت الاضاءة على نوعية البيض بين الطازج والمزارع

المصدر: موقع المنار