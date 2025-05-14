الخط الساخن| النبطية ارادة لا تنكسر وعمل جبار في مواجهة الازمات والتحديات

ديما جمعة

في حلقة الخط الساخن من بعنوان “النبطية ارادة لا تنكسر وعمل جبار في مواجهة الازمات والتحديات” تحدث المهندس خضر قديح رئيس بلدية النبطية عن تاريخ النبطية المقاوم وانطلاقة شرارة مقاومة الاحتلال من ساحاتها.

وخلال الحلقة توقف قديح عند ابرز الاضرار في النبطية للابنية السكنية والمؤسسات وتوقف عند الاستهداف الممنهج لسوق النبطية مشيرا الى ان السوق موجود قبل اربعين عاما من تأسيس الكيان الاسرائيلي وقد صب العدو حقده على هذا السوق التراثي.

وتحدث قديح عن معاناة البلدية وسعيها بالتعاون مع الاهل لتأمين كهرباء الدولة والمولدات.

وعن العمل البلدي في الفترة القادمة اشار قديح الى التحديات القادمة في تأمين الخدمات وتأهيل البنى التحتية في النبطية واكد وقوف الاخوة في حزب الله كتفا بكتف بمجرد وقف اطلاق النار لاعادة الحياة الى النبطية.

وشارك عدد من المشاهدين في النبطية خلال الحلقة عبر اتصالات هاتفية واكدوا الحفاظ على روحية المقاومة وعدم الانهزام رغم محاولة العدو كسر شوكة الصامدين.

وخلال الحلقة كانت جولة لكاميرا الخط الساخن في سوق النبطية ونقلت عودة الحياة الى احيائه.

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المصدر: موقع المنار