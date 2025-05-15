الخط الساخن| البلديات واتّحاداتها في البقاع…جهود استثنائية في مرحلة الأزمات المتتالية

لبنى قانصوه

في حلقة الخط الساخن حول العمل البلدي في البقاع، لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي المقداد، الى أنّ الأرقام حول إنجازات حزب الله وكلفة هذه الإنجازات تشير بوضوح الى الفريق الذي يريد الدولة وبقائها وصمودها، كما وتدل بوضوح الى من لا يريد لهذه الدولة أن تبقى. وتابع أنّه في الأزمات لم يترك حزب الله أيّ من الملفات الحياتية وعلى رأسها الكهرباء خصوصا ملف الصيانة، ولولا حزب الله ما كانت المستشفيات الحكومية قادرة على الإستمرار، وأيضا لولا تقديمات حزب الله من كميات المازوت الهائلة لما وصلت المياه الى بيوت المواطنين.

خلال الحلقة تم عرض الإنجازات والتي جاءت بالأرقام على الشكل التالي:

المقداد أكّد أن لا أحد من المرشّحين هو ضد الثنائي، والإنتخابات البلدية في البقاع يسودها المنافسة الودّية

خلال الحلقة أيضا، جالت كاميرا المنار على عدّة بلدات في البقاع، وأطلّت على أبرز إنجازات إتحاد بلديات بعلبك وإتّحاد بلديات غربي بعلبك، والتي شملت محطّة صرف صحي في تمنين التحتا تعالج الصرف الصحّي ل34 بلدة ، كذلك شملت هذه الإنجازات مشروع تأمين مياه الشفة لعين بورضاي ودورس وقسم من مدينة بعلبك، إضافة الى الكثير من مشاريع الطاقة الشمسية التي تؤمّن الكهرباء لآبار المياه في البلدات.

النائب الدكتور علي المقداد تحدّث عن تقديمات حزب الله الصحّية، حيث أمّن عشرات المراكز الصحّية التي توفّر مختلف الإختصاصات وتقدّم الرعاية والعلاج بكلفة شبه مجّانية. ولفت الى أنّ هناك 30 % من مرضى المنطقة تتم تغطية استشفائهم بالكامل من قبل الهيئة الصحّية الإسلامية.

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المصدر: موقع المنار