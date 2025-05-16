عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 16-5-2025

العناوين

النهار:

– ترامب في زيارة تاريخية للإمارات

– تكرّس شراكة استراتيجية في المستقبل

الأخبار:

– نسب الاقتراع (ليست) منخفضة: 60% من ناخبي بيروت مهاجرون

– الوصاية الأميركية – الخليجية: الأولوية لسوريا لا للبنان: -وثائق ديبلوماسية تشرح مسار الشرع نحو حضن ترامب

– في ما وراء غياب «عقيدة بيغن» | أميركا – إيران: الخيار العسكري لا يزال بعيداً

نداء الوطن:

– العقوبات على “الحزب” … تمايز بين المفاوضات والمواجهة

– البند الـ 70 يفجر الجلسة التشريعية… حفلات زجل وهوارة

– تطهير هيكل “الخارجية” من تجار “المصادقات”

اللواء:

– استعداد لبناني للتواصل مع سوريا.. والتوازن في بيروت على محك «البلوكات الحزبية»

– أورتاغوس قبل المجيء إلى لبنان تدعو للتعلم من الشرع.. والخزانة الأميركية تفرض عقوبات على حزب الله

– الخيارات الوطنية في الإنتخابات البيروتية

– الحرية التجارية مهدَّدة

الشرق:

– إنتخابات البلديات… لزوم ما لا يلزم

– التشريع: سجالٌ حول التعويضات.. ومضاعفة عقوبة مطلقي النار

الجمهورية:

– لبنان ينتظر ترجمة دعم ترامب

– ترامب يعد بشرق أوسط حر

الديار:

– «رسالة» سعودية مرتقبة… فما الجديد بعد زيارة ترامب؟

– طرابلس تعزز المخاوف في بيروت… وزحلة «ام المعارك»

– الضغوط مستمرة ولا جديد اميركي… وقلق من «اسرائيل»

البناء:

– تقارير أمميّة: بدأ العدّ التنازليّ لموت أطفال غزة ومرضاها لنقص الغذاء والدواء

– ترامب يغادر بـ 3.6 تريليون دولار… وفشل عربيّ بانتزاع وقف الحر ب في غزة

– مساعٍ أميركيّة وتركيّة للحؤول دون فشل التفاوض الروسيّ الأوكرانيّ في اسطنبول

الاسرار

النهار:

– لوحظ أن حركة الإعمار والترميم نشطت في بعض مناطق الجبل، ًربطا بإعلان عن بدء ترميم منازل عدد من الخليجيين، بعد قرار رفع الحظر عن سفر رعايا دول مجلس التعاون الخليجي إلى لبنان.

– سرت شائعات كثيرة امس عن امكان توجه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى زحلة اليوم لشحذ الهمم في الإنتخابات البلدية التي تجري الأحد بعد ظهور تكتلات لمحاصرة القوات في عروس البقاع والعمل على إصابتها بخسارة معنوية كبيرة.

– مسؤول جمعية كشفية في صيدا، جرى فصله من قبل التنظيم السياسي الإسلامي الذي ينتمي اليه، بسسب ترشحه للانتخابات البلدية، خارج قرار تنظيمه، وانضمامه إلى لائحة منافسة

– بعد وضع محافظ الشمال رمزي نهرا في تصرف وزير الداخلية وإزاحته من موقعه بدأت تدور ً مطالبات مشابهة تطال همسا محافظاً اخر ويتم اتهامه بالفساد عبر رسائل يتم تداولها عبر “واتساب”.

– ينشط جهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” في القبض على عمليات تهريب وضبط مواد تبغية مهربة في مختلف المناطق.

– يصدر الأمن العام اللبناني من وقت الى اخر تحذيرات من تطبيقات تحركها شركات اسرائيلية صاغية من دون ان تلقى آذانا لدى الجمهور الواسع.

– علم ان مسؤولين امنيين سابقين توسطوا لدى جهات حزبية لتسويات بلدية لكن مساعيهم لم يكتب لها النجاح

نداء الوطن:

– تردّد أن مرجعية سياسية درزية طلبت من مرجعية سياسية شيعية الضغط على مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لمراقبة أي تواصل أو تعاون بين دروز لبنان والشيخ موفّق طريف تمهيداً لملاحقة المعنيين بتهمة التعامل مع إسرائيل.

– تقول مصادر وزارية إن هناك ملفاً “دسماً” عن ممارسات محافظ الشمال رمزي نهرا، وتصوير موضوع وضعه في التصرف بسبب انتمائه الحزبي محاولة للتعمية عن الأسباب الحقيقية، وتتابع المصادر: في حال استمرت الحملة على القرار سيصار إلى كشف الملف الذي بسببه وضِع بالتصرف.

– قال مصدر نيابي إنه في حال إقرار “منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان اعتباراً من 8/10/2023 إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم”، فذلك سيؤدي إلى كارثة لأنه سيُقسِّم البلد بين مَن يدفعون الضرائب ومَن لا يدفعون.

اللواء:

همس

– تتخوف مصادر لبنانية على إطلاع من فرض طلبات جديدة على الحكم، في إطار كيفية الاستفادة من إلغاء عقوبات قيصر على سوريا.

غمز

– تصل إشارات ايجابية الى مرجع كبير نقلاً من مرجع آخر، من شأنها أن تساهم في ترتيبات المرحلة الجديدة..

لغز

– تُبذل محاولات، لحث «البلوكات الانتخابية» الكبرى في بيروت، لتجنيب العاصمة الأولى، ما حدث في العاصمة الثانية.

الجمهورية :

– نقل عن مرجع كبير تقديره ّبأن المنطقة انتقلت إلى عصر جديد على إيقاع التطورات

– عُلم أن نائبا شماليا سعى مع جهات تغييرية لإقناع رؤساء بلديات تغييرين لدعمه مع معركة اتحاد قضائه لكنه لم يفلح

– تبين وجود بلدة واحده لم يحسم أمر البت في شكوى انتخابات مخاتيرها على رغم من صدور نتائج جميع البلدات والمدن التي جرت فيها الانتخابات البلدية والاختيارية.

البناء:

خفايا

– توقعت مصادر أممية أن تبدأ حالات الموت جوعاً بالظهور في غزة ما لم يتم إدخال كميات ضخمة من المساعدات خلال 48 ساعة.

وقالت إن مئات العائلات محرومة من أي غذاء منذ 48 ساعة وإن النسبة ترتفع بالأضعاف كل ساعة والعدد سوف يبلغ آلاف العائلات خلال يومين.

وتساءلت عن سبب عدم انعقاد مجلس الأمن بصورة طارئة لبحث الوضع واتخاذ قرار بدعوة مصر إلى فتح معبر رفح دون الحاجة إلى التنسيق مع أي طرف آخر وإنذار “إسرائيل” باللجوء إلى الفصل السابع إذا قامت بعرقلة إدخال المساعدات.

وهذه فرصة لاختبار الموقف الأميركي وجدية التزامه بإدخال المساعدات. وقالت ما لم يحصل ذلك فإنّ حل مجلس الأمن يكون خياراً لائقاً بإعلان العجز والإفلاس.

كواليس

– قال مسؤول فلسطيني بارز إن الإحباط من نتائج القمة الخليجية الأميركية يسود الساحة الفلسطينية السياسية التي كانت تأمل أن ينجح العرب بالحصول على موقف أميركيّ قويّ يفرض على “إسرائيل” الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار ولو لمدة عدة أيام وإدخال المساعدات دون مقابل إذا تعذّر التوصل إلى صفقة شاملة تنهي الحرب، خصوصاً أن الأموال التي جمعها الرئيس الأميركي خلال جولته الخليجية تمثل خشبة خلاص لإدارته المأزومة ودولته المأزومة.

وأضاف المسؤول لم يتبق لغزة إلا الأمل بما تفعله الصواريخ اليمنيّة من تحريك للداخل الإسرائيلي خصوصاً بعدما صارت وجبات الصوا ريخ يوميّة وتتسبّب بإيقاع يجعل الحياة لا تطاق في قلب الكيان وتتسبب بنزول الملايين إلى الملاجئ وإقفال مطار بن غوريون بينما تقاطعه عشرات الشركات العالمية.

المصدر: صحف