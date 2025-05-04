الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ويتوقع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد، تنشط الرياح وتتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2600 متر وما فوق فترة قبل الظهر، ويتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء ويتحول الى قليل الغيوم.

– الحال العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حاليا جنوب قبرص، ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر يوم غد الأثنين حيث يتجه شرقا ويستقر الطقس تدريجيا، ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتبارا من يوم الثلاثاء.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و27، طرابلس بين 15 و25، وزحلة بين 13 و27 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2600 متر وما فوق.

الإثنين: غائم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد، تنشط الرياح وتتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2600 متر وما فوق فترة قبل الظهر. يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء ويتحول الى قليل الغيوم .

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية .

– الحرارة على الساحل من 14 إلى 26 درجة، فوق الجبال من 9 إلى 20 درجة، في الداخل من 11 إلى 25 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 70 و90 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام