القوات اليمنية: العمل لفرض حصار جوي شامل على العدو الاسرائيلي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها يوم الاحد “أنها ستعمل على فرضِ حصارٍ جويٍّ شاملٍ على العدوِّ الإسرائيليِّ من خلالِ تكرارِ استهدافِ المطاراتِ وعلى رأسِها مطارُ اللد المسمى إسرائيلياً مطارُ بن غوريون، وذلك رداً على التصعيدِ الإسرائيليِّ بقرارِ توسيعِ العملياتِ العدوانيةِ على غزة”.

ودعت القوات اليمنية “كافة شركات الطيران العالميةِ أخذَ ما وردَ في هذا البيانِ بعينِ الاعتبارِ منذُ ساعةِ إعلانِه ونشرهِ وإلغاءَ كافةِ رحلاتِها إلى مطاراتِ العدوِّ المجرمِ حفاظاً على سلامةِ طائراتِها وعملائِها”.

ولفت البيان الى ان “اليمنَ العزيزَ الحرَّ المستقلَّ لن يقبلَ باستمرارِ حالةِ الاستباحةِ التي يحاولُ العدوُّ فرضَها من خلالِ استهدافِ البلدانِ العربيةِ كلبنانَ وسوريَّا ويؤكدُ أنَّ هذه الأمةَ لن تخشى المواجهةَ وسترفضُ الخضوعَ والخنوع”.

المصدر: موقع المنار