سلام: إدارة العملية الانتخابية البلدية أثبتت جهوزيتها وجرت العملية بسلاسة وسلامة

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام “لقد أثبتت إدارة العملية الانتخابية البلدية والاختيارية جهوزيتها وجرت العملية بسلاسة وسلامة التي لم تخل من بعض الشكاوى التي تعد قليلة جدا”.

كلام سلام جاء مساء الاحد خلال زيارته وزارة الداخلية حيث اطلع على تفاصيل العملية الانتخابية البلدية والاختيارية التي جرت في محافظة جبل لبنان، وكان في استقبال سلام وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الاعلام بول مرقص، حيث اطلع على نسب المشاركة في العملية الانتخابية واطلع على شكاوى المواطنين واستفساراتهم.

وقال سلام “راقبت كيف كانت تتابع معالجة الشكاوى التي هي بمجملها شكاوى إدارية وتحل بسرعة”، ولفت الى ان “الانتخابات البلدية هي مناسبة لمحاسبة ممثلين في البلديات عبر اختيار اعضاء جدد وتفعيل دور البلديات”، وتابع “أشكر للوزير الحجار ولجهاز وزارة الداخلية هذا العمل الرائع الذي سمح لنا القيام بواجبنا الدستوري والديمقراطي بوقته”.

ونوه سلام “بدور كل الأجهزة الأمنية والجيش ومشاركة القضاة الذين واكبوا العملية ليس اليوم فقط إنما خلال العملية التحضيرية، وكانت المواكبة الاهمية للإعلام لتأمين شفافية العملية الانتخابية”، واضاف “ننتظر صناديق الاقتراع للمراحل المقبلة في الشمال وبيروت والبقاع لاكتمال عقد هذه العملية الانتخابية ونكون بذلك قد جددنا حيوية البلديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام