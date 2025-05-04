الحجار: العملية الانتخابية في جبل لبنان كانت سلسة وبدء فرز الأصوات تمهيدا لإصدار النتائج

أعلن وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية أحمد الحجار “انتهاء المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري وبدء عمليات فرز الأصوات في المراكز المحددة”.

كلام الحجار جاء في حديث له مساء الاحد بعد إقفال صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، ووصف الحجار اليوم الانتخابي “بالعرس الوطني الديموقراطي الجامع لكل اللبنانيين في محافظة جبل لبنان”، ولفت الى ان “العملية الانتخابية كانت سلسة من دون اي مشاكل أمنية تذكر وعند الساعة السابعة تم إقفال صناديق الاقتراع باستثناء المراكز التي يتواجد في داخلها مقترعون”، واشار الى ان “عدد الشكاوى ليس كبيرًا ومعظمها إداريّة وحوّلنا تلك المتعلقة بالرشاوى الانتخابية على المفارز القضائية”.

وذكر الحجار ان “نسبة الاقتراع هي 44.59 في المئة في محافظة جبل لبنان، وهي في الأقضية كالتالي: 59.40% في كسروان و41.51% في عاليه و 56.70% في جبيل و38.29% في بعبدا و37.91% في المتن الشمالي و44.82% في الشوف”، وأكد “مواكبة عمليات الفرز، تمهيدا لإصدار النتائج، وقال “ستجري متابعة عملية الفرز من غرفة العمليات، وأنا راضٍ جدًّا عن سريان هذا اليوم الطويل، والمهم أنّ هذا الاستحقاق أجري بوقته وتم الالتزام بالمواعيد الدستورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام