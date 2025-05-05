اتهامات متبادلة بين الصين واليابان بشأن “انتهاكات” جوية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم، أنها قدمت “احتجاجاً رسمياً” لدى أرفع دبلوماسي في السفارة اليابانية بعد أن “اقتحمت طائرة مدنية المجال الجوي لجزر دياويو” معتبرة ذلك “انتهاكاً غير قانوني”.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية أعلنت، في بيان أمس، أن نائب الوزير قدم للسفير الصيني “احتجاجاً شديد اللهجة” بشأن “اقتحام أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصيني المياه الإقليمية اليابانية حول جزر سينكاكو” في اليوم نفسه.

كما احتج نائب الوزير على “انتهاك المجال الجوي الإقليمي لليابان من قبل مروحية انطلقت من إحدى سفن خفر السواحل الصيني”، وحضّ الصين “على ضمان عدم تكرار أعمال مماثلة”.

وأفادت وزارة الدفاع اليابانية أن المروحية حلقت في المجال الجوي الياباني لمدة 15 دقيقة تقريباً، السبت، قرب جزر سينكاكو، مضيفة أنها ردت بوضع “طائرات مقاتلة في حالة تأهب”.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل إعلام محلية أخرى، أن هذه هي المرة الأولى التي تنتهك فيها مروحية حكومية صينية المجال الجوي الياباني فوق الجزر المتنازع عليها.

وفي اليوم نفسه، أعلن خفر السواحل الصيني أنه استخدم مروحية «لطرد» طائرة يابانية انتهكت المجال الجوي المحيط بالجزر المتنازع عليها.

وصرح المتحدث باسم خفر السواحل الصيني لو ديجون بأن طائرة مدنية يابانية «دخلت بشكل غير قانوني» المجال الجوي للجزر الساعة 11,19 صباحاً (02,19 ت غ) وغادرت بعد خمس دقائق.

وتعلن بكين باستمرار طرد سفن وطائرات يابانية من محيط الجزر، لكن مسؤولين يابانيين قالوا لوكالة “فرانس برس” إن السلطات الصينية تعلن أحياناً عن عمليات طرد دون حدوثها.

وصرح مسؤولون يابانيون لم يُكشف عن هويتهم لوسائل إعلام محلية بأن بكين ربما كانت ترد على تحليق طائرة مدنية يابانية صغيرة قرب الجزر.

وفي ظل التوترات بين الصين ودول أخرى تطالب بالسيادة على أجزاء من بحري الصين الشرقي والجنوبي، وطدت اليابان علاقاتها مع الفيليبين والولايات المتحدة.

المصدر: مواقع