“أنتم منّا ونحن منكم”.. القسام تشيد بالضربة اليمنية على كيان العدو

أشاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، بالضربة الصاروخية التي نفذتها القوات اليمنية صباح اليوم، واستهدفت مطار بن غوريون الدولي في “تل أبيب”، مؤكدًا أنها تمثل تصعيدًا نوعيًا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ودعمًا مباشرًا للمقاومة الفلسطينية.

وفي بيان مقتضب، قال أبو عبيدة: “المجد لليمن، صنو فلسطين، وهي تواصل تحديها لأعتى قوى الظلم، وتأبى الخنوع أو الانكسار رغم ما تتعرض له من عدوان، وتُصعّد من هجماتها على قلب الكيان الصهيوني المسخ، متجاوزةً المنظومات الأكثر تطورًا في العالم لتصيب أهدافها بدقة”.

وأضاف: “سدد الله رميكم، وبارك جهادكم، وتقبّل الله تضحياتكم… أنتم منّا ونحن منكم”.

وبدورها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية على مطار بن غوريون في قلب مدينة تل أبيب، واصفةً إياها بـ”الضربة المباركة” التي تعكس التزامًا يمنيًا أصيلًا بالقضية الفلسطينية.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن الضربة تُعبّر عن التزام يمنيٍّ راسخ بالقضية الفلسطينية، وإصرارٍ أصيل على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، رغم ما يتعرّض له اليمن الشقيق من عدوان أمريكي-صهيوني همجي متواصل.

وحيّت حماس اليمن، شعبًا وقيادة، على “أصالته وإقدامه”، مشيدةً بمواصلته طريق “النصرة والإسناد لشعبنا في غزة الذي يواجه إبادة جماعية”.

وأكدت الحركة تضامنها الكامل مع اليمن في مواجهة العدوان، داعيةً جميع مكونات الأمة العربية والإسلامية إلى “تحمّل مسؤولياتها التاريخية في نصرة فلسطين والدفاع عن شعبها، والالتحاق بمعركة الدفاع عن المقدسات، والتصدي لمخططات الاحتلال الفاشي”.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب ضربة صاروخية دقيقة أعلنت صنعاء مسؤوليتها عنها، واستهدفت مطار بن غوريون في “تل أبيب”، ما أدى إلى حالة استنفار في صفوف الاحتلال وتعطّل جزئي في حركة المطار والرحلات الجوية.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية جديدة استهدفت مطار “بن غوريون” في منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي، في إطار “نصرة الشعب الفلسطيني ورفض الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وفي بيان، أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ الصاروخ أصاب هدفه بدقة، مشيرًا إلى أنّ المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية فشلت في التصدي له.

وأوضح سريع أنّ الهجوم أدى إلى “توقف حركة المطار بالكامل لأكثر من ساعة، ودخول ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ”.

وفي أعقاب العملية، جدّدت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لشركات الطيران العالمية من تسيير الرحلات إلى مطار “بن غوريون”، معتبرةً إياه منطقة غير آمنة للملاحة الجوية.

المصدر: مواقع