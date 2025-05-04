“جبهة العمل” نوهت باستهداف اليمن لمطار “بن غوريون”: أصاب عجرفة العدو الصهيوني

أشادت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها الاحد “بعملية إطلاق الصاروخ اليمني الباليستي الذي أصاب وكر العدو اليهودي الصهيوني المجرم في عقر داره المغتصب في مطار اللد (بن غوريون)”.

وحيت الجبهة “رجال اليمن السعيد وأنصار الله الأشاوس الأبطال الذين أغلقوا المضائق والبحار أمام سفن العدو وحرموه من إستغلال تلك البحار للتجارة وإستقدام المواد اللازمة والأسلحة التي تساعده على المضي قدما في إجرامه وإقتراف المزيد من المجازر والمذابح والإبادة الجماعية والتجويع بحق أهلنا وإخواننا في غزة العزة”.

ولفتت الجبهة إلى “الموقف التاريخي الإسلامي العروبي الحقيقي الذي إتخذه اليمن الشقيق في نصرة غزة وإسنادها”، وأكدت أن “الصاروخ اليمني ضرب بسقوطه وأصاب مقتلا عجرفة وعنجهية وكبرياء العدو اليهودي الصهيوني المجرم الدموي وأصابه في الصميم وضرب صميم نفسيته ومعنوياته وكبريائه وتصلفه وأجبر حوالى 3 مليون مستوطن مغتصب على البقاء في الملاجئ، وأجبره على إغلاق المطار وإقفاله بوجه كل الرحلات الجوية من مختلف أنحاء العالم”.

وقالت الجبهة “الأهم من كل ذلك مع أهميتهم، هو فشل وعجز المنظومة الصاروخية الدفاعية العالمية والقبة والحديدية في صد وإعتراض الصاروخ اليمني الباليستي سيما وأن هناك 4 منظومات دفاعية من كبرى المنظومات الدفاعية في العالم، ومنها منظومة ثاد الأميركية التي تعد أهم منظومة دفاعية في العالم”، واضاف “لقد فشلت هذه المنظومات مجتمعة في صد وإعتراض الصاروخ اليمني الضخم الذي سقط وهوى في قلب وعقل ونفسية ومعنويات العدو الغاصب وأصابه في أسطورته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام