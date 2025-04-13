“جبهة العمل”: لإغلاق كل سبل الفتن التي يسعى إليها العدو الإسرائيلي

أكدت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها يوم الأحد في الذكرى الخمسين للحرب الأهليّة اللبنانية على “ضرورة نسيان الماضي السحيق وأخذ الدروس والعبر من تلك الحرب القذرة التي فرّقت اللبنانيين وقسّمت وشرذمت البلاد والعباد وأضعفت وسحقت منظومة الدولة الواحدة لكلّ أبنائها”.

ولفتت الجبهة إلى أن “العدو الوحيد للبنان هو العدو اليهودي الصهيوني وأن الجميع هم أخواننا وشركاؤنا في الوطن”، وتابعت “لذا علينا طي صفحة الماضي البغيض وطي صفحة الإرتهان للخارج والإستقواء به نهائيّا، كي نبني معاً وسويّاً لبنان وننقذه من متاهات المؤامرات الخبيثة في ظلّ دولة الإنسانيّة”.

وشددت الجبهة على “ضرورة بناء دولة العدالة والقانون والمساواة التي تحفظ للجميع حقوقهم، دولة تدافع عن شعبها وأرضها ومؤسّساتها وتحمي الجميع من أعداء الداخل والخارج وتواجه أطماع العدو الصهيوني وترفع إحتلاله وتزيله وترفع الظلم والضيم عن أهلنا في جنوب لبنان، وتعمل على إعادة الثقة للمواطن اللبناني بدولته، وعلى إعادة إعمار لبنان، دولة تكون قادرة على حماية لبنان وشعبه، وتعمل على إرساء أسس وقواعد العدالة التي تعمّ الجميع من دون إستثناء”، ودعت “لاغلاق كل سبل الفتنة الداخليّة التي يسعى اليها العدو الإسرائيلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام