“جبهة العمل”: الحديث عن التطبيع مع العدو خيانة بحق الدين والوطن والامة

اعتبرت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها يوم الخميس إن “عودة البعض للحديث عن التطبيع مع العدو الاسرائيلي ظنا منه أن الأحداث المؤلمة والإعتداءات الإسرائيلية المستمرة والعدوان الصهيوني الهمجي الغادر على غزة العزة وضفة الأحرار والكرامة ولبنان وسوريا واليمن غيرت بوصلة العداء مع هذا العدو المجرم السافر هو مخطئ جدا”.

ولفتت الجبهة الى ان “البعض ارتكب بهذا جرما وخيانة بحق الدين والوطن وبحق القضية المركزية الأم وبحق نفسه التي أغرقها بأوهام وأضغاث أحلام لا يمكن أن تتحقق بأي شكل من الأشكال، لا سيما أن دماء الشهداء والضحايا والجرحى في لبنان وغزة وسوريا واليمن لم تجف بعد”.

وأشارت الجبهة إلى أن “التطبيع مع العدو اليهودي الصهيوني الغاصب المحتل لأرض الإسراء والمعراج هو خيانة وحرام شرعا”، وقالت “حتى أن التساؤل المنطقي لهذا التطبيع، كما هو ظاهر من خلال تغريدة أحد نواب السنة، أنه في حال أفضى هذا التطبيع إلى الأمن والأمان والنمو والنماء الإقتصادي وتحسن الأوضاع في البلاد، فهذا أيضا حرام وخيانة ولا يجوز التفكير فيه في الوقت الذي يرتكب هذا العدو اليوم، وكل يوم، أبشع المجازر بحق شعوبنا العربية في لبنان واليمن وسوريا وفي استمراره بالإبادة الجماعية البشعة في قطاع غزة العزة”.

واكدت الجبهة أن “التطبيع مع العدو اليهودي الصهيوني حرام دينيا ووطنيا وإنسانيا وأخلاقيا”، وقالت “ينبغي الإعداد والاستعداد اللازم للمعركة الفصل مع هذا العدو الغاشم لدحره وطرده من أرضنا المحتلة وتحرير مقدساتنا الإسلامية والمسيحية على حد سواء”، ودعت “النيابة العامة التحرك فورا ضد أي إنسان أو جهة تدعو إلى التعامل والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل لأن لبنان بكل مؤسساته الرسمية العامة، وقراره الوطني الواضح يعتبر أن إسرائيل عدو والدعوة إلى التطبيع معها خيانة يعاقب عليها القانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام