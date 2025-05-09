الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا السبت، غائما جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة.

-الحال العامة: طقس ربيعي دافئ مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم الإثنين، حيث يتحول إلى ربيعي متقلب مع إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها، مع رياح ناشطة خصوصا جنوب البلاد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار: بيروت بين 18 و27، طرابلس بين 17 و26، وزحلة بين 13 و27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة.

الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع اضافي ملحوظ بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تعود ضمن معدلاتها الموسمية، مترافقة بإرتفاع في نسبة الرطوبة مع ضباب على المرتفعات، ورياح ناشطة فتقارب الـ50 كلم/س.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 28 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 30 و60 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج إلى مائج.

-حرارة سطح الماء: 21 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام