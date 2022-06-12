الوزير بوشكيان: لبنان بكافة أبنائه وطوائفه يعزّي بخسارة طياح وكريدي المغامرَين في سبيل الانماء الصناعي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2022 - 14:22

الوزير بوشكيان: لبنان بكافة أبنائه وطوائفه يعزّي بخسارة طياح وكريدي المغامرَين في سبيل الانماء الصناعي

منذ 40 mins 12 June، 2022
وزير الصناعة جورج بوشكيان
لبنان

علّق وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان على مقتل طارق طياح وشادي كريدي في حادثة تحطّم مروحيّة في ايطاليا، وقال:” كارثة جديدة ومؤلمة ومفجعة تلحق باللينانيين، تزيد خسائرهم بالأرواح، تصيب لبنان مقتلاً بطاقات شابّة ومبدعة، تفتّش في أصقاع الدنيا عن الطموح والنجاح لتُجيِّره وتسجّله باسم لبنان. هذا هو لبنان وهؤلاء هم اللبنانيّون المبدعون الخلّاقون أصحاب الجرأة والاقدام والمغامرة”.
أضاف:” لبنان بكافّة أبنائه وطوائفه يعزّي بخسارة الشابّين المغامرين في سبيل الانماء الصناعي. ونتقدّم إلى أهاليهم وعائلاتهم وأصدقائهم ومعارفهم وزملائهم سائلين الله لهم الرجاء والعزاء والسلوان. التعازي القلبيّة إلى عائلتهم الحاضنة في مجموعة اندفكو للانماء الصناعي وعلى رأسها النائب نعمة افرام الرائد هو وعائلته في النشاط الصناعي والانتاجي”.

المصدر: بريد الموقع

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