بوشكيان: لا قيامة للبنان اقتصاديا من دون تكامل وتفاعل القطاعات الحيوية بين بعضها

جال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان جورج بوشكيان الجمعة في مصنع دانيكا لانتاج الألبان والأجبان في منطقة نهر ابراهيم الصناعية.

وبالمناسبة، قال بوشكيان “بناء الدول يحتاج إلى العزيمة وسواعد الأقوياء والى هدف أسمى تسعى الشعوب الى تحقيقه والارتقاء به”، وتابع “عندما تتحرّكون أنتم الصناعيّون، يصبح لبنان بخير ويستعيد عافيته وتدور عجلة الانتاج بفضل ايمانكم ومثابرتكم وتضحياتكم ومواجهتكم التحدّيات”، واضاف “استثماراتكم كبيرة بمئات ملايين الدولارات وأنا متأكد أنكم مستعدون للاقدام وتوسيع مشاريعكم وتحديثها وتطويرها وتنويعها”.

ولفت بوشكيان الى ان “الأمور أصبحت علينا أسهل بعدما حصل تطوّر نوعي في الرؤية الاقتصادية للقطاع الصناعي والانتاجي بشكل عام”، وأكد ان “لا قيامة للبنان اقتصادياً من دون تكامل وتفاعل القطاعات الحيوية بين بعضها، بحيث لا تقوم الواحدة بدور الثانية ولا يحاول أحد إلغاء دور أحد”، وتابع “أنتم تمثّلون علامات تجارية مشهورة في لبنان والعديد من دول العالم وأصبح المنتج مرتبطاً باسم الماركة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام