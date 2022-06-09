شهيد فلسطيني و5 جرحى باعتداءات للعدو الاسرائيلي في حلحول بالضفة المحتلة

استشهد الشاب الفلسطيني محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا)، متأثراً بإصابته الحرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول، شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن “الشهيد أبو عيهور أصيب برصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته”، ولفتت الى ان “المواجهات مع الاحتلال في بلدة حلول اسفرت عن 3 إصابات بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقلت جميعها إلى مستشفى الأهلي”.

وكانت مواجهات قد اندلعت عقب اقتحام قوات العدو الإسرائيلي، بلدة حلحول، أطلق الجنود خلالها الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية.

المصدر: فلسطين اليوم