الطقس في لبنان غدا صاف مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية، ودون تعديل في المناطق الساحلية والداخلية.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بخاصة على الساحل، والتي تتخطاها بدءا من يوم السبت حتى مساء الاحد حيث سيتأثر بمنخفض جوي يتأثر غرب تركيا يؤدي الى طقس متقلب.

معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و 30 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، ودون تعديل يذكر في درجات الحرار ة، تنشط الرياح أحيانا ويتحول مساء الى غائم مع احتمال تساقط بعض الرذاذ شمال البلاد.

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية والداخلية .

الجمعة: صاف اجمالا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في المناطق الداخلية و الجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية.

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية حيث تتخطى معدلاتها لهذا الشهر.

– الحرارة على الساحل من 22 الى 29 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 17 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80%.

– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام