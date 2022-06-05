رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2022 - 15:28

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه

منذ 54 mins 5 June، 2022
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