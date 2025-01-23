ميقاتي: الحكومة الحالية استطاعت ان تتخطى كل الصعوبات التي واجهها لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي ان “الحكومة الحالية استطاعت ان تتخطى كل الصعوبات التي واجهها لبنان لا سيما في الفترة الاخيرة، على رغم كثرة التحديات والعدوان الاسرائيلي، ناهيك عن المقاطعة غير المبررة لممثلي شريحة من اللبنانيين في الحكومة”.

وقال ميقاتي خلال استقباله الخميس الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية وموظفي رئاسة مجلس الوزراء “لقد أبقت الحكومة على عجلة الدولة ومؤسساتها قائمة”، وتابع “بفضلكم وبتعاونكم فإن الادارة ومصالح الناس كانت مصانة ومن خلال متابعتكم استطعنا ان نصل الى هذه المرحلة ونسلم الدولة بكل اجهزتها وهيكليتها”، واضاف “عقدنا اكثر من ستين جلسة للحكومة خلال السنتين الماضيتين بغياب رئيس الجمهورية وصدر اكثر من اربعة الاف مرسوم واكثر من الف وسبعمئة قرار”.

وأكد ميقاتي “لم نعمل يوما إلا تححت سقف القانون وقد لفتني اليوم ما ورد في احدى الصحف في ما يتعلق بموضوع الأملاك البحرية”، وتابع “اذا كان لدى احد اي اعتراض على ما صدر عن مجلس الوزراء في هذا الخصوص، فليتقدم بشكوى امام مجلس شورى الدولة، فنحن استلمنا الموضوع كما ورد الينا من الوزارة المعنية وجرت الموافقة عليه، ومن يشعر انه متضرر عليه ان يتقدم بشكوى ونحن ليس لدينا مصلحة شخصية في هذا الملف”.

وقال ميقاتي “فخور بكم وان شاء الله تستمرون بعملكم كما عهدناكم ونتمنى للرئيس المكلف نواف سلام كل الخير والتوفيق في مهامه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام