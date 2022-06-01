أضرار مادية جراء قصف القوات التركية مناطق في ريف الرقة الشمالي

اعتدت القوات التركية والمتحالفين معها من التنظيمات الإرهابية على عدة مناطق في ريف الرقة الشمالي ملحقة أضراراً مادية كبيرة بالمنازل والأراضي الزراعية والممتلكات العامة.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات التركية والمجموعات الإرهابية التي تدعمها والمنتشرة أقصى الريف الشمالي للرقة قصفت بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في قريتي أبو نيتونة والتروازية على الطريق الدولي (M4) ومحيط معمل لافارج ومنطقة عين عيسى.

ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات تسبب بأضرار مادية في عدد من منازل المواطنين والمحاصيل الزراعية فضلاً عن تفاقم الوضع المأساوي وغير الإنساني الذي يعيشه الأهالي وخاصة الأطفال والنساء نتيجة الاعتداءات المستمرة للقوات التركية والتي عطلت الحياة العامة فيها.

المصدر: وكالة سانا