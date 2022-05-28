*عناوين وأسرار الصحف ليوم السبت 28 أيار 2022*

*العناوين*

الأخبار

ـ روسيا تتمدّد ميدانياً: الغرب يجوّع العالم

ـ الفاتيكان – حزب الله: وقائع من حوار يتقدّم

ـ سعدنات الحاكم مستمرّة: المضاربات تتصاعد بضخّ الدولارات

ـ من اقترح إقالة سلامة وعون؟

البناء

ـ حبس أنفاس في المنطقة والعيون شاخصة إلى القدس غداً… هل تقع المواجهة وتخرج عن السيطرة؟

ـ معركة نائب الرئيس امتحان أكثريّة القوات وتماسك التغييريّين والكتلة المستقلة وتحالفات التيار

ـ الحاكم يكشف تحكّمه بسعر الصرف فينخفض الدولار 25% بدقيقة واحدة وتعميم سيُنفّذ الاثنين

الجمهورية

ـ الاقتصاديون يُحذِّرون من «مؤامرة السقوط»

ـ صيغة متطورة للحفاظ على قيمة الأجور

ـ بري بِلا مُنازع.. لكن المعركة على نائبه

ـ زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب «إبادة جماعية»

اللواء

ـ «المركزي» يتدخّل في حرب الدولار وتلاعب مكشوف بالنار!

ـ حرب ناقلات بين طهران وأثينا في الخليج

ـ روسيا تفتح جبهة جديدة في زاباروجيا.. وزيلينسكي يهاجم أوروبا

ـ إسرائيل مصممة على تنظيم «مسيرة الأعلام» في القدس.. والمقاومة تعلن التعبئة

الديار

ـ خطوة مُدويّة لسلامة ضدّ مافيا الدولار حمت الدولة من التفكّك الكامل

ـ سياسياً… عرض لموقف الأطراف من انتخابات رئاسة المجلس وتأليف الحكومة

*الأسرار*

اللواء

تحرص جهات لبنانية على معرفة ماذا يجري من اتصالات أوروبية – إقليمية حول ترتيبات ما قبل انتخابات الرئاسة الأولى.

لعب قيادي حزبي دوراً مقرباً على خط «ميرنا الشالوحي» ـــ عين التينة، للجم الحملات، تمهيداً لمعالجة تشكيل مكتب المجلس..

لتاريخه، لم تحدّد الجهات المعنية بالانتخابات بعد إجرائها كيفية صرف بدل المشاركة لرؤساء الأقلام والكتبة والقضاة؟

الأنباء

لم يتكمن أحد المتابعين من ادراج بند أساسي في صلب الإصلاحات الضرورية على جدول أعمال مجلس الوزراء رغم محاولات حثيثة مع المعنيين.

وزير يتولى وزارة ذات صلة بملفات حقوقية يتهكم على كل فكرة حقوق الإنسان أمام زائر معني.

الجمهورية

عاد الكلام عن منصّات خارجية تتلاعب بالدولار وسط صمت دولي متعمّد.

أبدت مراجع ديبلوماسية تخوّفها من فوضى أمنية إذا استمرت المماطلة في معالجة الانهيار وتراكم الأزمات.

وصف مصدر سياسي رفيع الجلسات المتوقعة في المجلس النيابي بأنّها ستكون عصفورية.

المصدر: صحف