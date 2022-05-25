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May 25 2022 - 17:56

يكن: 25 أيار تاريخ مفصلي في تاريخ لبنان والصراع العربي الاسرائيلي

منذ 48 mins 25 May، 2022
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لبنان

شدد رئيس حزب الشباب والتغيير سالم فتحي يكن، لمناسبة ذكرى المقاومة والتحرير، على أن “25 أيار تاريخ مفصلي في تاريخ لبنان والصراع العربي الاسرائيلي، يوم أسقط مقولة الجيش الذي لا يقهر وباتت إرادة التحرير هي التي لا تقهر، يوم سطعت شمسه على مشهد لم نكن نأمل أن يشرق على أبناء جيلنا، فإذ به يأخذنا الى أمل جديد بتحرير كامل التراب المحتل في لبنان وسوريا وأرض فلسطين”.

واضاف في بيان: “لقد كان هذا اليوم فاتحة انتصارات للمقاومة في لبنان وفلسطين أحدثت تصدعات في هذا الكيان الغاصب وأعادت لشعوبنا الثقة بقدراتها وحصنت عزتها وكرامتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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