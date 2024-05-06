أمير عبد اللهيان یستعرض مجالات تطوير العلاقات بين إيران وتونس

استعرض وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسین امیر عبداللهیان خلال لقائه المدير العام الإقليمي بوزارة الخارجية التونسية، مجالات تطوير العلاقات بين إيران وتونس.

وتوقف امیر عبداللهیان لفترة قصيرة في مطار تونس الدولي في طريق عودته من بانجول عاصمة غامبيا وبعد مشاركته في القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي.

وكان في استقباله المدير العام الإقليمي بوزارة الخارجية التونسية، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تونس مير مسعود حسينيان والدبلوماسيون والمنتسبون لسفارة إيران في تونس.

واستعرض “حسین امیر عبداللهیان” خلال اللقاء مع المدير العام الإقليمي بوزارة الخارجية التونسية، مجالات تطوير العلاقات بين إيران وتونس.

واطلع خلال لقائه سفير ايران في تونس على آخر التطورات والجهود المبذولة لتطوير وتوسيع علاقات بلادنا مع تونس في مختلف المجالات.

المصدر: وكالة ارنا