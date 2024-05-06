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May 6 2024 - 17:58

“كيم اكسبو”.. بوابة حضور صناعي واسع لشركات عربية في سورية

منذ 57 mins 6 May، 2024
معرض كيم اكسبو في دمشق
سورية - عربي وإقليمي
خليل موسى

افتتخ وزير الصناعة السورية عبد القادر جوخدار معرض الصناعات الكيميائية “كيم إكسبو 2024” على أرض مدينة المعارض السورية.

وشهد المعرض مشاركات واسعة وصلت إلى 200 شركة ومؤسسة من عدة دول عربية وإقليمية، اي بزيادة واضحة عن الدورات السابقة لذات المعرض، حسب تصريحات خلف مشهداني مدير عام مجموعة مشهداني الدولية وهي الشركة المنظمة لمجموعة معارض إكسبو سورية.

وشارك في المعرض شركات ايرانية واردنية واماراتية ومن دولة جنوب إفريقيا، والبارز هذا العام وللمرة الأولى مشاركة السعودية لأول مرة منذ بداية الحرب على سورية، وقطع العلاقات السياسية عام 2011.

ويرى المشاركون في هذا المعرض فرصةً للتعريف عن صناعاتهم ونشاطهم الاقتصادي في بلدانهم، ومعرفة ما لدى الدول الأخرى من منتجات، كما تعد هذه المعارض نافذة لإيجاد فرصة في فتح علاقات مع شركات عربية او اقليمية لتصدير منتوجاتهم خارج البلاد اضافة للسوق المحلية.

ويُبرز المعرض بدايةً واضحةً للتعافي الاقتصادي للشركات السورية من خلال منتجاتها المتنوعة، وبجودة منافسة، حيث تتنوع المنتجات بين مستلزمات البناء والصناعات النسيجية ومستحضرات التجميل وغيرها مما يَدخل في مجال الصناعات الكيميائية، وصناعة الصلب والحديد.

المصدر: موقع المنار

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