بالفيديو | تحية من الفلسطينيين في غزة إلى المقاومة الإسلامية في لبنان وإلى السيد نصرالله

وجه الفلسطينيون في قطاع غزة، تحية اجلال واكبار إلى المقاومة الإسلامية في لبنان، وإلى أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.

وأعرب الفلسطينيون في غزة، عن اعتزازهم وفخرهم لوقوف المقاومة في لبنان إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة، في معركة طوفان الأقصى.

كما أكد الفلسطينيون في غزة في مقابلات مع وكالة يونيوز للأخبار، أنهم ماضون في درب المقاومة، حتى تحرير القدس الشريف، وأن ما تصنعه المقاومة في لبنان هو من أجل القضية الفلسطينية، ونصرة للشعب المسلم في فلسطين.

ولفت الغزيون إلى ان حزب الله لم يتوان يوماً عن الدفاع عن فلسطين وعن غزة، وأن هذه الأيادي هي من عوامل النصر وبشائر خير للتحرير.

وبدأت المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها دعماً للشعب الفلسطيني واسناداً لمقاومته الباسلة في قطاع غزة، يوم 8 اكتوبر، بعد يوم واحد من بدء عملية طوفان الأقصى. وسددت المقاومة ضربات نوعية للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وكبدته خسائر كبيرة.

المصدر: وكالة يونيوز