بالفيديو | مقتل جنديين بقصف للقسام على موقع “كرم أبو سالم” وسرايا القدس تسقط طائرة “سكاي لارك”

تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ 212 على التوالي، موقعة خسائر في صفوف قوات العدو الصهيوني.

وأعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام أنها قصفت تحشدات لقوات العدو في موقع “كرم أبو سالم” ومحيطه بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم. وأفاد اعلام العدو بأن الجيش الصهيوني استدعى مروحيات إلى موقع كرم أبو سالم لإجلاء المصابين بعد تعرضه لقصف بالصواريخ.

واقر اعلام العدو بمقتل جنديين على الأقل وإصابة عدد آخر بحالة خطيرة جراء سقوط صواريخ على منطقة كرم أبو سالم بغلاف غزة. وقال إعلام العدو إن الحدث في كرم أبو سالم خطير وهناك حظر نشر على معلومات عن موقع سقوط القذائف والمصابين.

وقصفت كتائب القسام تقصف بالاشتراك مع سرايا القدس القوات الصهيونية المتموضعة في محور “نتساريم” بصواريخ الـ “107” قصيرة المدى.

ووزع الاعلام العسكري في سرايا القدس مشاهد من سيطرة مجاهديها على طائرة صهيونية بدون طيار من نوع “سكاي لارك” المتطورة في مدينة خانيونس.

المصدر: الاعلام العسكري