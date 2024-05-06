دعوة صينية للأوروبيين بالتعاون ورغبة بالعمل لتسوية “الأزمة” الأوكرانية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه “يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تعميق التعاون والثقة”.

واضاف الرئيس الصيني “يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي التمسك بثبات بموقف الشراكة والتمسك بقوة بالحوار والتعاون وتعميق التعاون الاستراتيجي وتعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة”، وشدد على أنه يتعين على بكين وبروكسل تطوير التعاون الاستراتيجي وتعزيز التطوير المستقر والصحي للعلاقات والمساهمة بشكل مستمر في السلام والتنمية العالميين”.

وكان الرئيس الصيني قد وصل الاحد إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة دولة وهذه هي رحلته الأولى إلى فرنسا منذ خمس سنوات، وذلك في إطار جولته الأوروبية، التي ستستمر من 5 إلى 10 مايو/ايار الجاري، حيث سيزور أيضا صربيا وهنغاريا.

وكانت “وكالة الصحافة الفرنسية” قد ذكرت نقلا عن “قصر الإليزيه” قوله إنه “يخطط لأن يناقش شي جين بينغ أيضا مع ماكرون، موضوع الصراع في أوكرانيا”، بدورها، أفادت وكالة “بلومبرغ “نقلا عن مصادر أن “الرئيس الفرنسي يعتزم إقناع الزعيم الصيني لكي حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الصراع في أوكرانيا”.

من جهته، كتب الرئيس الصيني مقالا في صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية قال فيها إن “بلاده تعتزم العمل مع فرنسا والمجتمع الدولي برمته لإيجاد سبل لتسوية الأزمة الأوكرانية”، وتابع “نأمل أن يعود السلام والاستقرار قريبا إلى أوروبا ونعتزم العمل مع فرنسا والمجتمع الدولي برمته لإيجاد الطريق الصحيح لحل الأزمة”.

المصدر: روسيا اليوم