الشيخ القطان: المقاومة واحدة لا تتجزأ

قال رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان إن “أولئك الذين نسمع بهم في غزة وجنوب لبنان واليمن والعراق وسوريا، ونسمع عن مقاوم ومجاهد هنا أو هناك، تأكدوا وكونوا على يقين بأنّ هؤلاء هم من طلبة القرآن الكريم، فهذا المجاهد الذي يحمل دمه على كتفه والذي يقدم روحه رخيصة في سبيل الله، لا يمكن أن يقدم روحه إلا بثمن غال جدا ألا وهو الجنة”.

وأضاف الشيخ القطان “نحن مع كل إنسان مُستضعف ومظلوم في أي مكان، فحركات المقاومة لا تختلف عن بعضها، فكما أننا نؤيد حركات المقاومة في فلسطين فنحن ومن منطلق الصدق نؤيد حركة المقاومة الإسلامية في لبنان”، واكد ان “المقاومة واحدة لا تتجزأ انطلاقاً من معايير طائفية ومذهبية”.

ورأى الشيخ القطان أن “كل الفساد والدمار والقتل والإجرام وكل ما نسمع ونرى مـِن الظلم الذي يعم الكثير من بلداننا العربية والإسلامية، سببه بعد الأمة عن القرآن الكريم”، معتبرا أن “طلبة القرآن الكريم هم مستقبل هذه الأمة المشرق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام