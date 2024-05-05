بالفيديو| سقوط عشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق على كريات شمونة

افاد مراسلنا في الجنوب ان” 3 صليات صاروخية كبيرة استهدفت مستعمرة كريات شمونة و تصاعد أعمدة الدخان من المستعمرة بعد سقوط الصواريخ فيها رغم تفعيل القبة الحديدية و صافرات الانذار دوت لوقت طويل أثناء سقوط الصواريخ”.
المقاومة الإسلامية اعلنت في بيان لها انه”دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الجريمة المروعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ظهر يوم الأحد 05-05-2024 مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق”.
المصدر: موقع المنار