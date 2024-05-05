بالفيديو| سقوط عشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق على كريات شمونة

افاد مراسلنا في الجنوب ان” 3 صليات صاروخية كبيرة استهدفت مستعمرة كريات شمونة و تصاعد أعمدة الدخان من المستعمرة بعد سقوط الصواريخ فيها رغم تفعيل القبة الحديدية و صافرات الانذار دوت لوقت طويل أثناء سقوط الصواريخ”.

المقاومة الإسلامية اعلنت في بيان لها انه”دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية ظهر يوم الأحد 05-05-2024 مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق”.‏

المصدر: موقع المنار