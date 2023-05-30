المنبر النقابي العمالي في بيروت.. المقاومة صنعت معادلة القوة في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2023 - 18:40

المنبر النقابي العمالي في بيروت.. المقاومة صنعت معادلة القوة في لبنان

منذ 3 ساعة 30 May، 2023
لقاء
لبنان

بمناسبة عيد المقاومة والتحرير اقام قسم النقابات والعمال في حزب الله بمنطقة بيروت المنبر النقابي العمالي المقاوم في قاعة المبنى الصحي البلدي في منطقة الغبيري بحضور مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله هاشم سلهب، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، رئیس الاتحاد العمالی العام بشارة الاسمر وحشد من الفعاليات النقابية والاجتماعية.

وألقيت بالمناسبة عدة كلمات حيت المقاومة، وأكدت ان “المقاومةَ الى جانب ‏الجيش والشعب، هي التي صنعت معادلةَ القوة في لبنان، وهذه المعادلة الذهبية هي التي فرضت على ‏العدو الإسرائيلي في أيار العام 2000، أن يخرجَ مهزوما مدحورا بدون أي قيد أو شرط”.

المصدر: بريد الموقع

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