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May 23 2022 - 09:46

كيشيدا: على طوكيو وواشنطن قيادة العالم

منذ 47 mins 23 May، 2022
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أخبار دولية - اليابان

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أنه يجب على اليابان والولايات المتحدة قيادة العالم لتنفيذ مبدأ “منطقة المحيطين الهندي والهادئ المفتوحة والحرة”.

وقال كيشيدا، اليوم الاثنين، خلال كلمة ترحيب له قبل بداية محادثاته الموسعة مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن: “يسعدني أن أرحب بالرئيس بايدن في زيارته الأولى لليابان بهذه الصفة. تظهر هذه الزيارة أنه مهما كانت الظروف، فإن الولايات المتحدة تكثف مشاركتها في قضايا المحيطين الهندي والهادئ… وفي مثل هذه الأوقات بالذات يجب على اليابان والولايات المتحدة قيادة العالم لتحقيق سيادة القانون (مبدأ) لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ المفتوحة والحرة. وفي هذا الصدد آمل بأن تكون زيارة الرئيس بايدن لليابان والقمة الثنائية الأمريكية – اليابانية ذات مغزى”.

وقبل المحادثات الموسعة جرى في طوكيو لقاء شخصي لزعيمي البلدين.

المصدر: وكالات

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