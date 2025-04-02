زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب سواحل اليابان

ضرب زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر يوم الاربعاء بالقرب من سواحل اليابان.

ووقعت الهزات على بعد 54 كيلومترا شمال شرق مدينة نيشينوموت، التي يزيد عدد سكانها عن 14 ألف شخص.

وأفادت “هيئة المسح الجيولوجي الأميركية” أن “مصدر الهزة كان على عمق 26 كيلومترا تحت سطح البحر”، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو تهديد بتسونامي.

يذكر أنه في مطلع شهر آذار/مارس الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، السواحل بالقرب من مجموعة جزر ريوكيو اليابانية.

كما تعرضت اليابان في منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي أيضا إلى زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، كما أصدرت السلطة آنذاك تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي.

المصدر: روسيا اليوم