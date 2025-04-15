زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا الأميركية

وقع زلزال بقوة 5.1 درجة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة “كان مركز الزلزال على بعد 4 كيلومترات جنوب مدينة جوليان في مقاطعة سان دييغو وعلى عمق 13.4 كلم”.

بدورها، أشارت وسائل اعلام اميركية انه “لم ترد حتى الآن معلومات عن ضحايا أو أضرار”.

من جهتها، أفادت “إدارة الإطفاء في سان دييغو” أنها “تلقت العديد من البلاغات حول اهتزاز المباني وانقطاع مؤقت في التيار الكهربائي في بعض الأحياء، إلا أن فرق الطوارئ والإغاثة تواصل تمشيط المناطق المتأثرة لتقييم الأضرار المحتملة وضمان سلامة السكان”.

وتُعد كاليفورنيا من أكثر الولايات الأميركية عرضة للزلازل نظرًا لوقوعها على امتداد صدع “سان أندرياس” الشهير، والذي يمتد بطول أكثر من 1200 كيلومتر ويشكل الحدود التكتونية بين صفيحتين رئيسيتين في القشرة الأرضية.

المصدر: روسيا اليوم