الشيخ ياسين هنأ بنجاح العملية الانتخابية: الشعب اللبناني أكد خياره المقاوم وانتصر سياسيا لتوجهاته الوطنية

هنأ رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في بيان ، بنجاح العملية الديمقراطية “والتي أكدت أن الشعب اللبناني رغم الحصار والفساد والازمة، ما زال يحمل الأمل بالغد، مستندا الى الثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة ساعيا الى تحقيق الوحدة وبناء دولة المؤسسات والقانون على حساب دولة المحاصصة والطائفية والتبعية”.

وتابع : “إننا نأمل من المعنيين ان تكون الانتخابات انطلاقا لبناء الدولة ووضع الحلول واصدار التشريعات وحسم الخيارات، لأن المواطن الذي اقترع رغم كل الظروف له كل الحق بوطن يحفظ حقوقه وكرامته”.

وقال: إن “اصوات النشاز التي سبقت عملية الاقتراع وتلتها والتي تزيد من انقسام اللبنانيين عليها ان تنصاع لصوت الناس وتصمت، فالشعب اللبناني أكد وحدته ومقاومته وسيادته وديموقراطيته ومسؤوليته الوطنية بالاقتراع”.

اضاف: “ان النتائج الاولية للانتخابات تعتبر إنتصارا على كل التدخلات الخارجية والمال الانتخابي والاعلام المأجور واصحاب الضمائر الرخيصة والتحريض، مؤكدين ان الشعب الللبناني اكد خياره المقاوم وانتصر سياسيا لخياراته الوطنية”. “.

وختم العلامة ياسين مشيدا بدور الاجهزة الامنية ،ومتمنيا على المسؤولين “ان يكونوا بمستوى وفاء الشعب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام