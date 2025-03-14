الشيخ ياسين: مطالبة البعض بنزع سلاح المقاومة في هذا الوقت يعد خيانة للوطن

سأل رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي، الدولة اللبنانية الى متى سكوتها امام العدوان اليومي للعدو الصهيوني واحتلاله اجزاء من الارض؟ معتبراً “ان مطالبة البعض بنزع سلاح المقاومة في هذا الوقت يُعدّ خيانة للوطن الذي لولا دماء ابطاله لعادَ الاحتلال لعاصمته”.

وشدد الشيخ ياسين على “ان رد الدولة على العدوان الاسرائيلي من اوجب الواجبات، وأن عليها أن تقوم بخطوة ملموسة يشعر عبرها الشعب بحرصها على امنه وامانه”، مشيرا إلى “أن عجلة عملها يجب ان تكون أسرع لان الوضع الاقتصادي يضيق داخليا وخارجية مطالبا بالعودة عن قرار منع هبوط الطائرات الايرانية في بيروت”.

وسأل “عن رأي من طبل للنظام السوري الجديد ، في المجازر التي تشهدها سوريا؟ مؤكدا ان “من يسكت عن هذه المجازر هو شريك فيها”.

وقال ياسين في خطبة الجمعة التي القاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور:”ان اسلوب عمل الجماعات الارهابية الصهيونية والتكفيرية واحد فالمجازر التي شهدتها سوريا اعادت الى الذاكرة مشاهد المجازر الاسرائيلية التي شهدتها كثيرا من الدول العربية من دير ياسين الى قانا وغيرها من المجازر التي لا تعد.”

وختم العلامة ياسين موجها التحية للافراد والجمعيات والمؤسسات “التي تدعم المواطنين اقتصاديا وماليا والتي تقوم بمهام كبيرة انسانيا ووطنيا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام