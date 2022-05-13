كيم جونغ أون ينتقد المسؤولين لفشلهم في تعزيز نظام الوقاية من الجائحة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2022 - 17:12

كيم جونغ أون ينتقد المسؤولين لفشلهم في تعزيز نظام الوقاية من الجائحة

منذ 9 mins 13 May، 2022
كيم
أخبار دولية - كوريا الشمالية

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية أن “الزعيم كيم جونغ أون زار مقر الوقاية من الأوبئة وانتقد المسؤولين لفشلهم في تلافي نقطة ضعف في نظام الوقاية من الوباء”.

وقال كيم إن “انتشار الحمى تمركز حول العاصمة”، وأكد “أهمية عزل جميع الوحدات السكنية ومراكز العمل عن بعضها البعض مع توفير الراحة أثناء الإغلاق”.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية الجمعة عن وفاة ستة أشخاص جراء “حمّى” وقد ثبتت إصابة أحدهم بكوفيد-19، وذلك غداة رصد أول حالة إصابة رسمية بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أنه من بين 350 ألف شخص أصيبوا بالحمى منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي تعافى 162200 شخص.

المصدر: روسيا اليوم

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